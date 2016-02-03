PYRÉNÉES ATLANTIQUES - RN134 : Opération de mise en sécurité - CONCERTATION PUBLIQUE

La RN134 dans les Pyrénées Atlantiques doit faire l’objet de travaux de mise aux normes en faveur de la sécurité et de l’environnement. Dans le cadre de l’élaboration du projet, une concertation au titre de l’article L300-2 du Code de l’Urbanisme est engagée de façon à consulter le public et recueillir ses observations sur les propositions d’aménagement.

Cette phase de concertation servira de point d’appui aux décisions pour les suites à donner au projet et pour la mise au point du dossier qui sera soumis ensuite à l’enquête d’utilité publique.





La concertation publique se déroulera :

du lundi 8 février au mardi 8 mars 2016.





L’opération

L’opération consiste à sécuriser les déplacements des usagers sur la section de la RN134 comprise entre le pied de la côte du lieu-dit Belair et l’entrée de la commune d’Oloron-Sainte-Marie (PR55+916 à PR 66+470, soit un tracé de projet d’environ 10 km.). Il s’agit dans ce cadre, de réaliser des aménagements de sécurité sur place, sans augmentation de capacité.

Il convient de préciser que le traitement du passage à niveau d’Herrère a donné lieu a une DUP spécifique prononcée le 15 janvier 2015. La traverse d’Herrère sera aménagée à ce titre, en cohérence avec le reste de l’aménagement.

Ses objectifs

Les objectifs sont déclinés comme suit :

L’amélioration de la sécurité (objectif prioritaire) : Le recalibrage de la chaussée à 7m La création de bandes multifonctionnelles L’amélioration des accès pour les riverains Le traitement d’obstacles latéraux

La réalisation d’actions en faveur de l’environnement : L’intégration au projet et dans son élaboration des enjeux environnementaux (milieux naturels, bruit,…) Le traitement des eaux de chaussée avant rejet dans le milieu naturel



Accédez au dossier de concertation et renseignez le registre en mairie

Un dossier de concertation, accompagné d’un registre permettant de collecter les contributions écrites, sont mis à la disposition du public dans les communes impactées par les futurs aménagements :

Buziet ,

, Escou ,

, Escout ,

, Herrère ,

, Ogeu-les-Bains ,

, Oloron-Sainte-Marie ,

, Precilhon,

Donnez votre avis par mail

Par ailleurs, une adresse mail est ouverte, pendant la durée de la concertation, pour recueillir directement les avis :

Participez à la réunion publique