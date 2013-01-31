PYRÉNÉES ATLANTIQUES - RN134 - Alternat, commune de SARRANCE
Afin de permettre une intervention d’ERDF sur l’accotement de la RN 134, sur la commune de Sarrance un alternat sera mis en place, chaque jour de 8h à 18h du lundi 4 février 2013 au mardi 5 février 2013.
Dans la zone des travaux,
- la vitesse maximum autorisée est limité à 50 km/h,
- le stationnement est interdit.
Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Oloron) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.59.34.69.40.
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