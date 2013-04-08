PYRENEES ATLANTIQUES - RN 134 : Travaux sur la commune de Borce
Des travaux de pose de câbles en conduite sur l’accotement de la RN 134 dans le sens France/Espagne, commune de Borce, nécessitent la mise en œuvre des mesures d’exploitation suivantes :
Chaque jour de 8h à 18h00, du lundi 15 avril au lundi 22 avril 2013
- Mise en place d’un alternat ;
- La vitesse maximale autorisée sera fixée à 50 km/h dans la section considérée.
Les usagers sont invités à la plus grande vigilance pour respecter scrupuleusement les intervenants sur la route et la signalisation routière
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7 mai 2025