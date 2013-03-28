PYRENEES ATLANTIQUES - RN 134 : Travaux sur la commune d’ASASP-ARROS

Afin de permettre le remplacement d’une "chambre K1C" descellée et bruyante sur la commune d’ASASP-ARROS - sens Oloron-Bedous, les restrictions de circulation suivantes seront mises en place chaque jour de 8h00 à 18h00, du mardi 2 avril au mercredi 3 avril 2013 :

la circulation sera alternée par feux tricolores.

la vitesse maximum autorisée est limité à 50 km/h, dans la zone de travaux. Le stationnement est interdit.

Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Oloron) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.59.34.69.40.