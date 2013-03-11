PYRENEES ATLANTIQUES - RN 134 : Travaux en souterrain à ASASP-ARROS
Afin de permettre des travaux de remplacement de câbles téléphoniques en souterrain sur la commune de GAN, les restrictions de circulation suivantes seront mises en place chaque jour de 9h à 17h, du lundi 11 au jeudi 14 mars 2013 :
- la circulation sera alternée par feux tricolores.
- la vitesse maximum autorisée est limité à 50 km/h, dans la zone de travaux. Le stationnement est interdit.
Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Oloron) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.59.34.69.40.
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