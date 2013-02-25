PYRENEES ATLANTIQUES - RN 134 : Travaux en souterrain à GAN
Afin de permettre les travaux de remplacement de câbles téléphoniques en souterrain sur la commune de GAN, les restrictions de circulation suivantes seront mises en place chaque jour de 9h à 17h, du mardi 26 au mercredi 27 février 2013 :
- dans le sens Oloron/Pau, la voie de droite sur la RN 134 sera neutralisée. Les usagers circuleront sur la voie de gauche.
- la vitesse maximum autorisée est limité à 70 km/h, dans la zone de travaux. Le stationnement est interdit.
Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Oloron) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.59.34.69.40.
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7 mai 2025