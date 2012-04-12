PYRENEES ATLANTIQUES - RN 134 : Travaux de réfection de chaussée à Oloron Sainte Marie

Des travaux de réfection de chaussées vont être réalisés par la DIR Atlantique sur la RN 134 au niveau de la rue Jéliotte. La commune d’Oloron Sainte-Marie interviendra également pour finaliser des travaux de réparation du réseau d’adduction d’eau potable.

Ce chantier se déroulera en plusieurs phases du lundi 16 avril 2012 au vendredi 27 avril 2012.

Dans le cadre de ces travaux et pour garantir la sécurité des usagers et des intervenants, la zone de chantier comprise entre le PR 66+590 (entrée Est d’Oloron Sainte-Marie) et le PR 68+000 (place Gambetta) sera réalisée par alternat manuel, en journée et pendant 3 nuits :

  • du lundi 16 avril à 19 heures au mardi 17 avril 2012 à 7 heures
  • du mardi 17 avril 2012 à 19 heures au mercredi 18 avril 2012 à 7 heures
  • du mercredi 18 avril 2012 à 19 heures au jeudi 19 avril 2012 à 7 heures.

Le District de Pau-Oloron est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.59.34.69.40.

 
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