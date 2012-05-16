Pyrénées Atlantiques : RN 134 - Travaux de fonçage et pose de fourreaux sur la commune d’Asasp-Arros
Des travaux de fonçage et la pose de fourreaux au PR75+760 de la RN 134 sur la commune d’Asasp-Arros se dérouleront chaque jour de 8h00 à 18h00 :
- du lundi 21 mai 2012 à 8h00 au jeudi 24 mai 2012 à 18h00
Des restrictions temporaires de circulation seront mises en place :
- la circulation sera alternée par feux tricolores.
- La vitesse maximale autorisée sera fixée à 50 km/h dans la zone de travaux et le stationnement sera interdit à tout véhicule autre que les engins de chantier.
Le District de Pau-Oloron est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.59.34.69.40
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