PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : RN 134 - Travaux de sécurisation, de purges rocheuses et de mise en place de parades actives (Commune de Cette-Eygun)

Dans le cadre de son programme annuel de mise en sécurité des talus et falaises, la direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA) va réaliser des travaux de purges rocheuses et de mise en place de parades actives sur la commune de Cette-Eygun.

Cette intervention va se dérouler du lundi 15 avril 2019 au vendredi 21 juin 2019 et va nécessiter la neutralisation de la voie de circulation dans le sens Espagne -> France au droit de la zone chantier avec mise place d’un alternat par feu tricolore.

Durant cette période, la circulation pourra être ponctuellement interrompue pendant des périodes de quelques minutes pour les opérations d’héliportages et de purges manuelles.

Aux abords du chantier, les usagers seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont invités à consulter le site internet Bison futé.