PYRÉNÉES ATLANTIQUES : RN 134 - Travaux de sécurisation et réalisation de purges rocheuses de la zone de pène d’Arêt (Commune d’Urdos)

Dans le cadre de son programme annuel de mise en sécurité des talus et falaises, la direction interdépartementale des routes Atlantique va réaliser des travaux de purges rocheuses sur le secteur de pène d’Arêt.

Cette intervention va se dérouler le lundi 8 octobre 2018 de 7H00 à 19H00  : les opérations de purges par micro-minage vont nécessiter la fermeture totale de la circulation de la N 134 au droit des travaux durant cette période avec mise en place de déviations pour l’ensemble des véhicules depuis Oloron par la RD936, l’A64, l’A63 jusqu’à l’Espagne conformément au plan de gestion du trafic « vallée d’Aspe – RN134 ».

Les usagers seront informés par les panneaux à message variable et par une signalisation fixe implantée en amont du chantier. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont invités à consulter le site internet Bison futé.

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