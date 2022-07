PYRENEES ATLANTIQUES - RN 134 : travaux d’aménagement de sécurité à GAN

Des travaux de suppression de deux créneaux de dépassement sur la RN 134, entre les secteurs dits de "Fleury" et "Haut de Gan" sur la commune de Gan, s’échelonneront du lundi 14 janvier à 8h00 au vendredi 6 septembre 2013 à 17h30. Pendant toute la durée de ces travaux, les restrictions de circulation suivantes pourront être mises en œuvre au niveau des zones de chantier :

• la vitesse maximale autorisée sera fixée à 50 km/h dans toutes les sections en travaux,

• les voies affectées au tourne-à-gauche seront supprimées mais les accès aux voies communales et aux riverains seront maintenus,

• la circulation pourra se faire durant certaines phases de chantier par alternat,

• la circulation pourra être coupée dans les 2 sens plusieurs fois par jour durant cinq minutes maximum par coupure.

Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Oloron) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.59.34.69.40.

