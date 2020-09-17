PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : RN 134 - suppression du passage à niveau n° 24 (commune d’Herrère)

Dans le cadre des travaux de suppression du passage à niveau n°24 à Herrère, la direction interdépartementale des routes Atlantique va réaliser des phases de travaux complexes nécessitant la mise en œuvre des mesures d’exploitation suivantes :

Dévoiement provisoire de la chaussée de la RN134 au droit de la construction des nouveaux ouvrages hydrauliques du Moulias. Pour des raisons de sécurité, un radar de chantier automatique sera installé dès le 16 septembre afin de faire respecter la limitation de vitesse à 50 km/h imposée par la configuration des lieux.

Annexe

Fermeture à la circulation de la RD116 reliant Escou à Herrère du 21 septembre jusqu’au 16 octobre 2020. Depuis la RN134, l’itinéraire de déviation pour la desserte des villages d’Escou et d’Escout se fera par la RD319 (cf annexe).

Une signalisation temporaire de chantier adaptée incitera les usagers à une plus grande vigilance afin

de garantir leur sécurité et celle des intervenants.

Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé.