PYRENEES ATLANTIQUES - RN 134 : Report des travaux d’aménagement sur un portique Ecotaxe - commune de BORCE
Des travaux d’aménagement sur un dispositif de contrôle Ecotaxe sur la RN 134, commune de Borce, nécessitent la mise en œuvre des mesures d’exploitation suivantes :
De 8h à 18h00, le mardi 9 juillet 2013
- Mise en place d’un alternat ;
- La vitesse maximale autorisée sera fixée à 50 km/h dans la section considérée.
Les usagers sont invités à la plus grande vigilance pour respecter scrupuleusement les intervenants sur la route et la signalisation routière.
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