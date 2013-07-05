PYRENEES ATLANTIQUES - RN 134 : Report des travaux d’aménagement sur un portique Ecotaxe - commune de BORCE

Des travaux d’aménagement sur un dispositif de contrôle Ecotaxe sur la RN 134, commune de Borce, nécessitent la mise en œuvre des mesures d’exploitation suivantes :

De 8h à 18h00, le mardi 9 juillet 2013

  • Mise en place d’un alternat ;
  • La vitesse maximale autorisée sera fixée à 50 km/h dans la section considérée.

Les usagers sont invités à la plus grande vigilance pour respecter scrupuleusement les intervenants sur la route et la signalisation routière.

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