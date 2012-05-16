Pyrénées Atlantiques : RN 134 - Renforcement de deux murs de soutènement sur la commune d’Urdos
Des travaux de confortement de 2 murs de soutènement situés aux PR107+855 et 108+000 de la RN 134 sens Espagne vers Oloron sur la commune d’Urdos se dérouleront en deux phases :
- du lundi 21 mai 2012 au vendredi 29 juin 2012,
- du lundi 03 septembre au vendredi 26 octobre 2012.
Des restrictions temporaires de circulation seront mises en place entre les PR107+825 et 108+170 :
- La circulation sera alternée soit par feux tricolores de jour comme de nuit, week end compris, soit par alternat manuel pendant les heures ouvrées.
- La circulation sera interrompue très occasionnellement lors de manoeuvres d’engins ou d’opérations d’approvisionnement du chantier pour une durée maximale de vingt minutes.
- La vitesse maximale autorisée sera fixée à 50 km/h de jour comme de nuit entre les PR107+706 et 108+300.
Le District de Pau-Oloron est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.59.34.69.40
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