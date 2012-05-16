Pyrénées Atlantiques : RN 134 - Renforcement d’un mur de soutènement - Commune d’Urdos

Des travaux de confortement d’un mur de soutènement entre les PR109+720 et 109+810 sur la RN 134, sens Oloron vers l’Espagne sur la commune d’Urdos, se dérouleront du :

- lundi 21 mai 2012 à 22 heures au vendredi 15 juin 2012 à 18 heures.

Des restrictions temporaires de circulation seront mises en place :

la circulation sera alternée par feux tricolores de jour comme de nuit, week end compris, entre les PR109+622 et 109+902.

par feux tricolores de jour comme de nuit, week end compris, entre les PR109+622 et 109+902. la circulation sera interrompue très occasionnellement entre les PR109+622 et PR109+902 lors de manoeuvres d’engins ou d’opérations d’approvisionnement du chantier soit par piquets K10 pendant les heures ouvrées soit par feux tricolores mis au rouge manuellement entre 22 heures à 5 heures.

très occasionnellement entre les PR109+622 et PR109+902 lors de manoeuvres d’engins ou d’opérations d’approvisionnement du chantier soit par piquets K10 pendant les heures ouvrées soit par feux tricolores mis au rouge manuellement entre 22 heures à 5 heures. La vitesse maximale autorisée sera fixée à 50 km/h de jour comme de nuit entre les PR109+522 et 110+052.

La signalisation sera posée et entretenue par le groupement d’entreprises réalisant les travaux sous le contrôle de la DIR Atlantique.

Le District de Pau-Oloron est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.59.34.69.40

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