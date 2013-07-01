PYRENEES ATLANTIQUES - RN 134 : Remplacement d’un équipement téléphonique à GAN
Afin de permettre les travaux de remplacement d’équipement téléphonique en bordure de la RN 134 sur la commune de GAN, les restrictions de circulation suivantes seront mises en place :
Chaque jour de 9h à 16h, du mardi 9 au jeudi 11 juillet 2013, dans le sens Gan/Pau :
- mise en place d’un alternat de circulation.
- la vitesse maximum autorisée est limité à 50 km/h, dans la zone de travaux. Le stationnement est interdit.
Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Oloron) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.59.34.69.40.
Sur le même sujet
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : Mise en sécurité de la RN 134 entre Bélair et Oloron-Sainte-Marie
Circulation fortement perturbée aux heures de pointe sur la période allant du 12 mai au 21 mai.
7 mai 2025