PYRENEES ATLANTIQUES - RN 134 : Remplacement d’un équipement téléphonique à GAN

Afin de permettre les travaux de remplacement d’équipement téléphonique en bordure de la RN 134 sur la commune de GAN, les restrictions de circulation suivantes seront mises en place :

Chaque jour de 9h à 16h, du mardi 9 au jeudi 11 juillet 2013, dans le sens Gan/Pau :

mise en place d’un alternat de circulation.

la vitesse maximum autorisée est limité à 50 km/h, dans la zone de travaux. Le stationnement est interdit.

Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Oloron) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.59.34.69.40.