PYRENEES ATLANTIQUES - RN 134 : Réalisation d’un accès chantier sur la commune de BORCE
La construction d’une station d’épuration pour les communes de Borce et d’Etsaut, nécessite la mise en œuvre des mesures d’exploitation suivantes :
Chaque jour de 8h à 18h, du mercredi 26 juin au lundi 23 septembre 2013 :
- les engins de chantier sont autorisés à accéder à la station d’épuration depuis la RN 134, dans les deux sens de circulation.
- La vitesse maximale autorisée est fixée à 70 km/h sur la RN 134 dans la section considérée et le stationnement est interdit.
Les usagers sont invités à la plus grande vigilance pour respecter scrupuleusement les intervenants sur la route et la signalisation routière.
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