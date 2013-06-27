PYRENEES ATLANTIQUES - RN 134 : Réalisation d’un accès chantier sur la commune de BORCE

La construction d’une station d’épuration pour les communes de Borce et d’Etsaut, nécessite la mise en œuvre des mesures d’exploitation suivantes :

Chaque jour de 8h à 18h, du mercredi 26 juin au lundi 23 septembre 2013 :

les engins de chantier sont autorisés à accéder à la station d’épuration depuis la RN 134, dans les deux sens de circulation.

134, dans les deux sens de circulation. La vitesse maximale autorisée est fixée à 70 km/h sur la RN 134 dans la section considérée et le stationnement est interdit.

Les usagers sont invités à la plus grande vigilance pour respecter scrupuleusement les intervenants sur la route et la signalisation routière.