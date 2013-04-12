PYRÉNÉES ATLANTIQUES - RN 134 : pose de portique ECOTAXE sur la commune de Buziet

Des travaux d’implantation d’un dispositif de contrôle Ecotaxe sur la RN 134, commune de Buziet, nécessitent la mise en œuvre des mesures d’exploitation suivantes :

chaque jour ouvré de 7h à 18h00, du lundi 15 avril au vendredi 19 avril 2013 :

Mise en place d’un alternat ;

La vitesse maximale autorisée sera fixée à 50 km/h dans la section considérée.

Les usagers sont invités à la plus grande vigilance pour respecter scrupuleusement les intervenants sur la route et la signalisation routière.