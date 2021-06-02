PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : RN 134 - installation d’un dispositif expérimental au virage du marbre sur la commune de Cette-Eygun

Dans le cadre de l’opération de traitement des points singuliers sur la RN 134 en haute-vallée d’Aspe, inscrite au contrat de plan État-Région, la direction interdépartementale des routes Atlantique a installé un dispositif de signalisation dynamique au niveau du virage dit « du marbre » sur la commune de Cette-Eygun.

Ce dispositif novateur et expérimental a pour objectif d’améliorer la sécurité en signalant l’approche de poids-lourds venant en sens contraire et inciter les usagers à une plus grande vigilance lors des croisements dans ce virage.

Le site du virage dit « du marbre » va faire l’objet d’une évaluation sur plusieurs mois pour tester le fonctionnement et l’efficacité du dispositif, avant un éventuel déploiement sur d’autres secteurs de la RN134 présentant des caractéristiques similaires.

La première étape va débuter, dès cette semaine, par la constitution d’un état initial basé sur l’enregistrement des données comportementales des usagers durant une période de 2 mois. Elle se poursuivra jusqu’à la fin de l’année suite à la mise en service du dispositif de signalisation dynamique cet été.

Les dispositifs de vidéo-surveillance ont fait l’objet d’une autorisation réglementaire et sont signalés

par des panneaux d’information.

Cette opération d’un montant de 200 k€ est financée en totalité par l’État.