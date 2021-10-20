PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : RN 134 - fermeture exceptionnelle du tunnel du Somport

Le jeudi 21 octobre 2021, le tunnel du Somport sera fermé à la circulation pour tous les véhicules de 10h15 à 16h00 afin de permettre la réalisation de l’exercice annuel prévu dans le Plan de Secours Binational.

Durant ces heures, la circulation entre l’Espagne et la France se fera par le col du Somport pour tous les véhicules, y compris les poids-lourds et les transports de matières dangereuses.

Toutefois, les poids-lourds en provenance d’Espagne, pourront, en cas de nécessité, être arrêtés et stationnés après les Forges d’Abel et sur l’aire d’Etsaut afin de laisser le libre accès aux secours montants.

Les poids-lourds en provenance de France, en transit déjà engagés dans la vallée d’Aspe, pourront en cas de nécessité, être arrêtés et stationnés sur l’aire d’Etsaut afin de laisser le libre accès aux secours montants.