Pyrénées Atlantiques - RN 134 Commune de Herrère : Modernisation de la ligne de chemin de fer Pau/Oloron-Sainte-Marie

Pour la sécurité des usagers et des intervenants, le passage à niveau n° 24 (PN 24) de la voie ferrée sur la RN 134 doit être fermé, dans le cadre des travaux de modernisation de la ligne TER Pau/Oloron-Sainte-Marie (voie ferrée et chaussée).

Afin de limiter l’impact de cette fermeture, les interventions auront lieu pendant les week-end :

du samedi 18 septembre 2010 à 22h00 au dimanche 19 septembre à 22h00 ;

du samedi 25 septembre 2010 à 22h00 au dimanche 26 septembre 2010 à 22h00 ;

du samedi 2 octobre 2010 22h00 au dimanche 3 octobre 2010 à 22h00.



Lors de ces interruptions de la circulation sur la RN 134 au droit du passage à niveau, des itinéraires de déviation du trafic de la RN134 sont mis en place pour les deux sens de circulation :

pour les VL , une déviation par la RD116 et la RD319 via Escou. Dans la traversée d’Escou, la circulation est régulée par alternat compte tenu de l’étroitesse de la chaussée.

pour les PL de plus de 3,5 tonnes, une déviation par la RD24 via Lasseube à partir d’Oloron-Sainte-Marie à l’Ouest et Gan à l’Est.



Les usagers seront informés des itinéraires de déviation par signalisation aux abords de la chaussée.

La District de Pau-Oloron est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.59.80.86.69.

Itinéraire de déviation

Itinéraire de déviation VL

Itinéraire de déviation PL

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