PYRÉNÉES ATLANTIQUES - RN 134 : Aménagement d’un arrêt de bus sur la commune de GAN
Des travaux d’aménagement d’un arrêt de bus sur la RN 134, au lieu dit de "Moustrou" sur la commune de Gan, se déroulent :
-* chaque jour de 8h à 18h, du lundi 22 juillet au mercredi 14 août 2013.
Pendant toute la durée de ces travaux, les restrictions de circulation suivantes sont mises en œuvre :
-* la vitesse maximale autorisée sera fixée à 50 km/h dans toutes les sections en travaux et le stationnement sera interdit.
-* Sens Pau/Oloron, les usagers circuleront uniquement sur la voie de droite de la chaussée. La largeur des voies de circulation sera réduite au niveau du tourne à gauche.
Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Oloron) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.59.34.69.40.
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