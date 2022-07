PYRENEES ATLANTIQUES - RN 134 : Alternat, commune de Sarrance

Afin de permettre une intervention d’ERDF sur l’accotement de la RN 134, sur la commune de Sarrance un alternat sera mis en place, chaque jour de 8h à 18h du jeudi 14 au vendredi 15 mars 2013.

Dans la zone des travaux,

la vitesse maximum autorisée est limité à 50 km/h,

le stationnement est interdit.

Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Oloron) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.59.34.69.40.