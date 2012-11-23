PYRÉNÉES ATLANTIQUES - RN 134 à Gan et Lasseubetat : Travaux de mise en place d’un réseau éléctrique
La construction d’un réseau électrique moyenne tension sous la RN 134, sur les communes de Gan et Lasseubetat nécessite :
du lundi 26 novembre 2012 à 8h00 au lundi 7 janvier 2013 à 17h30
- la neutralisation de la voie de droite de la RN134 dans le sens Oloron/Pau
- Les usagers circulent sur la voie centrale.
- La vitesse maximale autorisée est fixée à 50 km/h ou à 70km/h selon les heures et les phases du chantier.
- la neutralisation de la voie de gauche du créneau de dépassement du sens Pau/Oloron.
- Les tourne-à-gauche sont supprimés dans la zone des travaux mais les accès aux voies communales sont maintenus.
- la mise en place d’un alternat de la circulation de 9h à 17h
Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Oloron) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.59.34.69.40.
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7 mai 2025