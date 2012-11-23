PYRÉNÉES ATLANTIQUES - RN 134 à Gan et Lasseubetat : Travaux de mise en place d’un réseau éléctrique

La construction d’un réseau électrique moyenne tension sous la RN 134, sur les communes de Gan et Lasseubetat nécessite :

du lundi 26 novembre 2012 à 8h00 au lundi 7 janvier 2013 à 17h30

la neutralisation de la voie de droite de la RN134 dans le sens Oloron/Pau Les usagers circulent sur la voie centrale. La vitesse maximale autorisée est fixée à 50 km/h ou à 70km/h selon les heures et les phases du chantier.

de la RN134 la neutralisation de la voie de gauche du créneau de dépassement du sens Pau/Oloron . Les tourne-à-gauche sont supprimés dans la zone des travaux mais les accès aux voies communales sont maintenus.

. la mise en place d’un alternat de la circulation de 9h à 17h

Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Oloron) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.59.34.69.40.