PYRÉNÉES ATLANTIQUES - RN 134 à Gan et Lasseubetat : Travaux de mise en place d’un réseau éléctrique

La construction d’un réseau électrique moyenne tension sous la RN 134, sur les communes de Gan et Lasseubetat nécessite :

du lundi 26 novembre 2012 à 8h00 au lundi 7 janvier 2013 à 17h30

  • la neutralisation de la voie de droite de la RN134 dans le sens Oloron/Pau
    • Les usagers circulent sur la voie centrale.
    • La vitesse maximale autorisée est fixée à 50 km/h ou à 70km/h selon les heures et les phases du chantier.
  • la neutralisation de la voie de gauche du créneau de dépassement du sens Pau/Oloron.
    • Les tourne-à-gauche sont supprimés dans la zone des travaux mais les accès aux voies communales sont maintenus.
  • la mise en place d’un alternat de la circulation de 9h à 17h

Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Oloron) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.59.34.69.40.

Partager la page

S'abonner

Sur le même sujet

Trafic moyen journalier annuel 2025

  • Trafic routier

23 février 2026

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : RN134 - inauguration du nouveau centre d’entretien et d’intervention de (…)

  • RN 134

13 juin 2025

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : Mise en sécurité de la RN 134 entre Bélair et Oloron-Sainte-Marie

Circulation fortement perturbée aux heures de pointe sur la période allant du 12 mai au 21 mai.

  • RN 134

7 mai 2025

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : L’État poursuit la sécurisation de la route nationale 134

  • RN 134

20 mars 2025

Haut de page