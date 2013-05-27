PYRENEES ATLANTIQUES : RN 1134 - Fermeture du Tunnel du Somport
En raison de l’inspection périodique de la partie française du tunnel du Somport sur les communes de Borce et Urdos, la circulation sera interdite sur la RN 1134 dans le tunnel chaque nuit de 22 heures à 5 heures :
- du mardi 28 au vendredi 31 mai 2013 : Les usagers seront déviés dans les deux sens de circulation par la route du col du Somport.
Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Oloron) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.59.34.69.40.
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