PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : Réouverture de la RN134 à la circulation ce vendredi 20 décembre 2024 à 14h

Les 6 et 7 septembre 2024, des intempéries en vallée d’Aspe ont causé d’importants désordres sur la route nationale 134 ( RN 134) entre Bedous et la frontière espagnole. Une brèche d’environ 50 mètres de long et 40 mètres de haut, s’est formée au milieu de la chaussée au sud de la commune d’Urdos. La formation de cette brèche est survenue suite à l’effondrement du talus soutenant la route.

Pendant plus de trois mois, les services de l’État se sont mobilisés aux côtés des collectivités et des entreprises partenaires afin de rétablir au plus vite la circulation sur cet axe majeur reliant la France et l’Espagne.

Initialement annoncée en janvier 2025, la réouverture de la route intervient ce vendredi 20 décembre 2024 avec un mois d’avance. Dès 14 heures, les véhicules légers et les poids-lourds pourront emprunter la RN 134 dans les deux sens de circulation (arrêté préfectoral du 19 décembre 2024).

Cette réouverture – qui intervient juste avant les vacances d’hiver – va permettre la remise en route des trajets transfrontaliers via le tunnel du Somport pour l’ensemble des usagers français et espagnols.

Le préfet félicite l’ensemble des services de l’État dont la direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA), des collectivités locales et des entreprises partenaires qui ont tout mis en oeuvre pour rendre possible la réouverture rapide de la route nationale 134 au bénéfice des habitants de la vallée d’Aspe et des usagers de la route.