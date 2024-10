PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : Réfection de le route nationale 134

Moins d’un mois après l’épisode d’intempéries qui a touché la vallée d’Aspe dans la nuit du vendredi 6 septembre au samedi 7 septembre 2024, la réactivité et la mobilisation continue des services de l’État ont permis de recenser les dommages causés par les inondations sur la route nationale 134 (RN134) et définir des perspectives de réfection de la voie routière.

L’action menée par la Direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA) a conduit à identifier environ une soixantaine de sites avec des désordres sur les ouvrages de la RN134 (enrochements arrachés, mouvements de talus), sur près de 25 kilomètres de route. Des travaux d’urgence ont été effectués par la DIRA sur les ouvrages hydrauliques au cours du mois écoulé.

Surtout, près de la commune d’Urdos, la crue torrentielle du ruisseau du Larry a provoqué l’érosion de la route et la formation d’une brèche de 50 mètres de largeur, rendant la circulation de facto impossible.

1. Solution technique et délai de réfection de la RN134

Un diagnostic géotechnique de la brèche a été réalisé par les équipes de la DIRA, avec l’appui d’une mission d’expertise du CEREMA (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement). Cette phase de diagnostic et de mise en sécurité de la zone de travaux aura duré un mois, soit un délai extrêmement court.

Sur la base de ce diagnostic, le préfet a présenté ce matin aux acteurs locaux et aux partenaires espagnols la solution technique retenue pour le comblement de la brèche, assortie d’un calendrier prévisionnel.

Cette solution permet d’envisager la réouverture de la RN134 à la circulation pour le mois de janvier 2025.

Bien que des aléas techniques et climatiques majeurs ne puissent être totalement exclus, cette échéance raisonnable et crédible prend déjà en compte les difficultés inhérentes à la conduite de travaux sur une route de montagne en période hivernale ainsi que la disponibilité de stocks de matériaux suffisants à proximité du chantier.

Les travaux de réparation de la brèche s’articuleront autour de quatre phases successives, la réouverture à la circulation étant envisagée dès la fin de la troisième phase :

Dès la semaine prochaine, il sera rapidement procédé aux opérations visant à acheminer le matériel nécessaire au remblaiement de la brèche ; S’ensuivront la phase de comblement de la brèche par l’acheminement de matériaux de part et d’autre de celle-ci ; La reconstitution de la chaussée constituera la troisième phase, préalable à la réouverture à la circulation (janvier 2025) ; Des travaux approfondis se poursuivront après la remise en circulation, en vue notamment de procéder au confortement du talus.

La solution technique retenue est conforme aux impératifs de sécurité. La sécurité des opérations de travaux sera garantie notamment par la stabilisation de la zone de chantier.

2. Coût et prise en charge par l’État de la réfection de la RN134

S’agissant d’une route nationale, le coût financier des travaux sera intégralement assumé par l’État. Un tel investissement, qui s’ajoute aux moyens humains, techniques et financiers mobilisés depuis presque un mois, témoigne de la détermination de l’État à apporter une réponse concrète et rapide aux populations des communes sinistrées.

A ce stade, le coût des travaux pour le comblement de la brèche sur la RN134 est estimé à hauteur d’1 million d’euros, même si ce chiffrage doit encore être affiné. En complément, des dépenses seront nécessaires pour la réparation des dégâts constatés dans une soixantaine de sites tout au long de la RN134 à la suite des intempéries.

3. Enjeux locaux et transfrontaliers

Des solutions adaptées ont déjà été mises en œuvre pour prendre en compte les besoins spécifiques des habitants de la vallée d’Aspe, par exemple en matière de pastoralisme, d’agriculture ou de soutien aux entreprises locales.

Le préfet rappelle que, conformément à l’arrêté préfectoral portant plan de gestion du trafic, la desserte et le trafic locaux restent autorisés jusqu’au centre bourg d’Urdos.

Les voies et moyens permettant de faciliter, à titre dérogatoire, les déplacements des travailleurs transfrontaliers, comme les salariés du tunnel du Somport, sont actuellement à l’étude, en lien avec les acteurs concernés.

Des contacts étroits seront également maintenus avec les autorités espagnoles et les leviers de coopération bilatérale existants pourront être activés, le cas échéant, à l’issue de la phase 1, pour accélérer la réfection de la RN134.

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques tient à remercier tout particulièrement les services de l’État, les maires et les collectivités territoriales mobilisés depuis samedi 7 septembre aux côtés des habitants de la vallée d’Aspe.