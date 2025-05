PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : Mise en sécurité de la RN 134 entre Bélair et Oloron-Sainte-Marie

Communes d’Ogeu-les-Bains et Herrère

L’État poursuit l’aménagement et la mise en sécurité de la RN134 entre Bélair et Oloron-Sainte-Marie avec des travaux en cours sur la section entre Ogeu-les-Bains et Herrère.

La réalisation des travaux de chaussées va demander des phasages délicats et une mobilisation importante de matériels et de personnels dont il faut garantir la sécurité.

Des mesures d’exploitation spécifiques vont donc être mises en œuvre avec des alternats routiers sur l’ensemble du tronçon actuellement en travaux.

La circulation pourra être fortement perturbée aux heures de pointe sur la période allant du 12 mai au 21 mai.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA) invite les usagers à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Cette opération d’un montant global de 30,3 M€ est financée à 100 % par l’État.

Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futéou Dira.fr.