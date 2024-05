PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : mise en sécurité de la RN 134 entre Bélair et Oloron Sainte-Marie

Engagement des travaux entre les communes d’Ogeu-les-Bains et d’Herrère

L’État, direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA), poursuit l’opération de mise en sécurité de la RN134 entre Bélair et Oloron-Sainte-Marie avec l’engagement des travaux de terrassement sur une nouvelle section de 3 km entre le carrefour de la RD 416 sur la commune d’Ogeu-les-Bains (zone d’activités) et le raccordement à l’opération de suppression du PN24 sur la commune d’Herrère (virages d’Herrère).

Alors que les finitions sont en cours sur la section entre Herrère et Escout pour une mise en service avant l’été, et après les travaux de débroussaillage et de déboisement réalisés cet hiver, dès le 23 mai le chantier prend une nouvelle dimension avec la mise en œuvre des mesures d’exploitation permettant le travail des engins de terrassement.

Afin de réduire de manière significative les conséquences des aménagements sur l’environnement, le projet intègre des mesures d’évitement des impacts négatifs sur la biodiversité, des mesures de réduction de l’incidence du projet notamment pendant la période du chantier et enfin des mesures de compensation des impacts résiduels.

Ainsi, les mesures environnementales prévues au projet permettront :

de restaurer 2 ha de zones humides et d’habitats d’espèces associées,

de créer 1,6 km de haies bocagères,

de compenser, avec un ratio de 3 pieds compensés pour 1 pied impacté, la flore protégée (œillets superbes) et les zones boisées,

de compenser l’impact sur les prairies bocagères.

Cette opération d’un montant global de 30,3 M€ est financée à 100 % par l’État.

Aux abords du chantier, les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futéou Dira.fr.