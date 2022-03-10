PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : Mise en sécurité de la RN 134 entre Bélair et Oloron Sainte-Marie (communes de Buziet et d’Ogeu-les-Bains)

L’opération de mise en sécurité de la RN134 entre Bélair et Oloron-Sainte-Marie entre dans une nouvelle phase de travaux sur la première section entre Bélair, commune de Buziet, et le carrefour de la RD 416 à Ogeu-les-Bains.

Après les travaux de débroussaillage, de déboisement et de protection des zones à enjeux environnementaux, la direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA), lance les terrassements au droit du secteur du « pont rouge » afin de réaliser la déviation provisoire de la circulation, permettant la construction du nouvel ouvrage au gabarit de la future route.

Afin de garantir au mieux la sécurité des usagers de la RN 134, ces travaux vont nécessiter la réduction de la largeur des voies de circulation et la mise en œuvre ponctuelle d’alternats routiers.

Aux abords du chantier, les usagers seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Cette opération d’un montant global de 23 M€ est financée à 100 % par l’État.

Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé ou dira.fr.