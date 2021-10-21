PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : Le tunnel du Somport est ouvert à la circulation

Le tunnel du Somport a été rouvert à la circulation depuis 12:30 après la suspension de l’exercice de secours prévu pour ce jeudi 21 octobre, dans le cadre du Plan de Secours Binational.

La subdéléguée du Gouvernement à Huesca, Silvia Salazar, et la sous-préfète d’Oloron-Sainte-Marie, Anna Nguyen, ont décidé de suspendre l’exercice après avoir pris connaissance de l’existence d’une opération menée par les forces de sécurité en cours à Saint-Pierre d’Irube en France.

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