Compte tenu des conditions de circulation et des conditions météorologiques en cours dans le département, et pour assurer la sécurité des usagers, à compter de ce jour, samedi 6 janvier 2024 à 11h00, la circulation de tous les véhicules est interdite sur la RN134 entre Peyranère et le parc de stationnement de la station de ski du Somport.

L’accès au col du Somport se fait via le tunnel du Somport.

Les véhicules assurant la desserte locale, peuvent circuler jusqu’au point de coupure de la RN134.

Les véhicules en transit déjà engagés, seront, selon l’importance de l’évènement, stockés ou retournés avant le point de coupure de la RN134.

La présignalisation et les limites de prescriptions seront indiquées par signaux réglementaires conformes à la signalisation des routes. La mise en place, le maintien et l’entretien de la signalisation relative à la fermeture du tunnel sont à la charge et sous la responsabilité de la direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA).

Les modalités de circulation ci-dessus ne s’appliquent pas :