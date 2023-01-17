PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : Déclenchement du plan de gestion de trafic "Vallée d’Aspe - RN134"
Vigilance météo
Compte tenu des conditions de circulation et des conditions météorologiques en cours dans le département, et pour assurer la sécurité des usagers, à compter de ce jour, lundi 16 janvier 2023 à 12h00, la circulation des véhicules ou ensembles de véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge est interdite sur la RN134 et RN 1134 entre Gurmençon et le tunnel du Somport.
Les véhicules assurant la desserte locale, peuvent circuler jusqu’au point de coupure de la RN134 (PR110+900).
Les véhicules en transit seront retournés à Gurmençon dans le sens France – Espagne, et au droit de l’entrée du tunnel du Somport à Canfranc dans le sens Espagne – France.
Les véhicules en transit déjà engagés, seront, selon l’importance de l’évènement, stockés ou retournés avant le point de coupure de la RN134.
La présignalisation et les limites de prescriptions seront indiquées par signaux réglementaires conformes à la signalisation des routes. La mise en place, le maintien et l’entretien de la signalisation relative à la fermeture du tunnel sont à la charge et sous la responsabilité de la direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA).
Les modalités de circulation ci-dessus ne s’appliquent pas :
- aux véhicules de gendarmerie ;
- aux véhicules de secours ;
- aux véhicules de l’ONF et de la DIRA.
Plus d’informations :
- Site internet de la préfecture : www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
- Compte Facebook de la préfecture : https://www.facebook.com/Prefet64
- Compte Twitter de la préfecture : @Prefet64
- Météo France : https://vigilance.meteofrance.fr/fr/pyrenees-atlantiques
- État des routes dans le département : http://inforoute.le64.fr
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