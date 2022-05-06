PYRENÉES-ATLANTIQUES : Déclenchement du plan de gestion de trafic "Vallée d’Aspe - RN134"

Par arrêté préfectoral n°64-2022-04-27-00007, le plan de gestion de trafic « Vallée d’Aspe - RN134 » est activé le samedi 7 mai 2022 de 8h00 à 20h00, dans le cadre d’une opération de levage d’un poids lourd par l’entreprise AUTAA sur la RN 134 au sud de la commune d’Urdos (PR110+900), afin d’assurer la sécurité des personnels de l’entreprise et des usagers de la route durant l’opération ci-dessus mentionnée.

Les véhicules assurant la desserte locale sont autorisés à circuler jusqu’au point de coupure (lieu de l’opération de levage du poids lourd) situé au PR 110+900 de la RN134 au sud de la commune d’Urdos.

Les modalités de circulation ci-dessus ne s’appliquent pas aux véhicules de secours.

La présignalisation et les limites de prescriptions seront indiquées par signaux réglementaires conformes à la signalisation des routes.

Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter les sites internet :

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