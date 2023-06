PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : course cycliste Quebrantahuesos - édition 2023

Le samedi 17 juin 2023, se déroulera dans les vallées d’Aspe et d’Ossau la 32ᵉ édition de la Quebrantahuesos.

Cette course cycliste relie Sabiñanigo (province espagnole de Huesca) à Sabiñanigo via les cols du Somport ( RN 134), de Marie-Blanque (RD 294) et du Pourtalet (RD 934). Épreuve d’envergure reconnue au niveau mondial comme une des principales épreuves de sa catégorie, elle rassemblera 9 000 cyclistes.

À cette occasion, le dispositif de sécurité routière prévoit la fermeture temporaire des axes empruntés par la course. Seront ainsi fermés à la circulation :

de 8h00 à 12h00, le tunnel du Somport et la section de la RN 134 comprise entre le col du Somport et Escot,

de 9h00 à 14h15, la RD 294, qui relie Escot à Bielle via le col de Marie-Blanque et Bilhères-en-Ossau,

dans le sens Espagne-France, la section de la RD 934 comprise entre le col du Pourtalet et le lieu-dit villa Caprice (situé à Laruns, au carrefour des RD 934 et 918).

Cette interdiction prendra effet à 9h15 au col du Pourtalet et à 10h15 à villa Caprice.

La route sera ré-ouverte progressivement, à 16h30 à villa Caprice et Fabrèges (intersection des RD 934 et 431) et à 17h30 au col du Pourtalet.

En Espagne, la route d’accès au col du Pourtalet (A136) sera fermée jusqu’à 17h30 au niveau de la frontière, sans qu’il soit possible d’y faire demi-tour à partir de 9h15 (la descente française du col du Pourtalet étant interdite à partir de cet horaire).

Les services de la gendarmerie seront mobilisés sur l’ensemble de l’itinéraire et assureront la sécurité aux endroits les plus sensibles.

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques se félicite de l’organisation de cet évènement, rendu possible cette année grâce à la mobilisation exceptionnelle de toutes les collectivités publiques (État, Conseil départemental, commune de Laruns) pour permettre la réouverture en toute sécurité de la RD934, à la suite des éboulements survenus le mois dernier sur la commune de Laruns.