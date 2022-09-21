PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : course cycliste "Quabrantahuesos" - édition 2022

Le samedi 24 septembre 2022, se déroulera dans les vallées d’Aspe et d’Ossau la 31e édition de la Quebrantahuesos.

Cette course cycliste relie Sabiñanigo (province espagnole de Huesca) à Sabiñanigo via les cols du Somport (RN 134), de Marie-Blanque (RD 294) et du Pourtalet (RD 934). Épreuve d’envergure reconnue au niveau mondial comme une des principales épreuves de sa catégorie, elle rassemblera plusieurs milliers de cyclistes.

À cette occasion, le dispositif de sécurité routière prévoit la fermeture temporaire des axes empruntés par la course. Seront ainsi fermés à la circulation :

  • de 8h45 à 12h00, le tunnel du Somport et la section de la RN 134 comprise entre le col du Somport et Escot ;
  • de 9h45 à 14h15, la RD 294, qui relie Escot à Bielle via le col de Marie-Blanque et Bilhères-en-Ossau ;
  • dans le sens Espagne-France, la section de la RD 934 comprise entre le col du Pourtalet et le lieu-dit villa Caprice (situé à Laruns, au carrefour des RD 934 et 918). Cette interdiction prendra effet à 10h00 au col du Pourtalet et à 11h00 à villa Caprice. La route sera rouverte progressivement, à 16h30 à villa Caprice et Fabrèges (intersection des RD 934 et 431) et à 17h30 au col du Pourtalet.

En Espagne :
- la route d’accès au versant espagnol du col du Somport (N 330) sera interdite à la circulation de 8h15 à 11h00 ;
- la route d’accès au versant espagnol du col du Pourtalet (A136) sera fermée de 11h30 à 17h30, sans qu’il soit possible de faire demi-tour à la frontière à partir de 10 h 00 (la descente française du col étant interdite à partir de cet horaire).

Les services de la gendarmerie seront mobilisés sur l’ensemble de l’itinéraire et assureront la sécurité aux endroits les plus sensibles.

Partager la page

S'abonner

Sur le même sujet

VIENNE : RN10 – Travaux de mise aux normes en faveur de la sécurité et de l’environnement sur le (…)

Communes d’Iteuil, Marçay et Vivonne

  • Communiqué de presse

20 juillet 2026

GIRONDE : fermetures du pont d’Aquitaine

du 21/07 à 21h au 22/07 à 6h, et du 22/07 à 21h au 23/07 à 6h

  • Communiqué de presse

20 juillet 2026

GIRONDE : fermeture du pont d’Aquitaine ce week-end

du samedi 27 juin à 22 h au dimanche 28 juin à 18 h

  • Communiqué de presse

26 juin 2026

GIRONDE : fermetures du pont d’Aquitaine

du 24/06 à 21h au 25/06 à 6h, et du 25/06 à 21h au 26/06 à 6h

  • Communiqué de presse

22 juin 2026

Haut de page