Le samedi 24 septembre 2022, se déroulera dans les vallées d’Aspe et d’Ossau la 31e édition de la Quebrantahuesos.

Cette course cycliste relie Sabiñanigo (province espagnole de Huesca) à Sabiñanigo via les cols du Somport ( RN 134), de Marie-Blanque (RD 294) et du Pourtalet (RD 934). Épreuve d’envergure reconnue au niveau mondial comme une des principales épreuves de sa catégorie, elle rassemblera plusieurs milliers de cyclistes.

À cette occasion, le dispositif de sécurité routière prévoit la fermeture temporaire des axes empruntés par la course. Seront ainsi fermés à la circulation :

de 8h45 à 12h00, le tunnel du Somport et la section de la RN 134 comprise entre le col du Somport et Escot ;

; de 9h45 à 14h15, la RD 294, qui relie Escot à Bielle via le col de Marie-Blanque et Bilhères-en-Ossau ;

dans le sens Espagne-France, la section de la RD 934 comprise entre le col du Pourtalet et le lieu-dit villa Caprice (situé à Laruns, au carrefour des RD 934 et 918). Cette interdiction prendra effet à 10h00 au col du Pourtalet et à 11h00 à villa Caprice. La route sera rouverte progressivement, à 16h30 à villa Caprice et Fabrèges (intersection des RD 934 et 431) et à 17h30 au col du Pourtalet.

En Espagne :

la route d’accès au versant espagnol du col du Somport (N 330) sera interdite à la circulation de 8h15 à 11h00 ;

la route d’accès au versant espagnol du col du Pourtalet (A136) sera fermée de 11h30 à 17h30, sans qu’il soit possible de faire demi-tour à la frontière à partir de 10 h 00 (la descente française du col étant interdite à partir de cet horaire).

Les services de la gendarmerie seront mobilisés sur l’ensemble de l’itinéraire et assureront la sécurité aux endroits les plus sensibles.