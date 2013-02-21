PYRENEES ATLANTIQUE - RN 134 : pose de portique ECOTAXE sur la commune de Borce
Des travaux d’implantation d’un dispositif de contrôle Ecotaxe sur la RN 134, commune de Borce, nécessitent la mise en œuvre des mesures d’exploitation suivantes :
Chaque jour de 8h à 17h30, du lundi 25 février au mardi 5 mars et le lundi 15 avril 2013 :
- Mise en place d’un alternat par feux tricolores les jours ouvrés ;
- La vitesse maximale autorisée sera fixée à 50 km/h dans la section considérée.
Le lundi 15 avril 2013 de 8h à 17h30
- Réduction de la voie de droite à 2.80 m dans le sens Oloron vers l’Espagne ;
- La circulation pourra être interrompue dans les 2 sens pendant 15 mn maximum de 12h à 13h30 ;
- La vitesse maximale autorisée sera fixée à 70 km/h dans la section considérée.
Les usagers sont invités à la plus grande vigilance pour respecter scrupuleusement les intervenants sur la route et la signalisation routière.
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7 mai 2025