PYRÉNÉES-ATLANTIQUE : mise en sécurité de la RN 134 entre Bélair et Oloron-Sainte-Marie
Au niveau de Buziet, Ogeu-Les-Bains, Herrère, Escou et Escout.
L’opération de mise en sécurité de la RN134 entre Bélair et Oloron-Sainte-Marie va dévoiler ses premiers kilomètres aménagés entre Bélair, commune de Buziet, et le carrefour de la RD 416 à Ogeu-les-Bains.
Les travaux de revêtement s’achèvent sur cette section de 2,6 km, et sa configuration définitive avec ses îlots, son marquage routier et sa signalisation directionnelle sera livrée fin juillet.
La RN134 offrira alors plus de confort pour tous les usagers avec son profil offrant deux voies de circulation et des bandes multifonctionnelles, ainsi que des points d’échanges sécurisés avec la voirie locale. Les propriétés riveraines seront principalement desservies par des voies de désenclavement à la circulation apaisée.
Ce chantier aura permis plus de 5 000 heures d’insertion et bénéficie d’un volet environnemental exemplaire avec collecte et traitement des eaux de chaussée, des travaux de protection acoustique et des mesures de compensation portant notamment sur la préservation de stations d’œillet superbe.
L’opération se poursuit avec les travaux de terrassement sur la section entre Herrère et Escout, portant les mêmes objectifs sécuritaires et environnementaux.
Cette opération d’un montant global de 23 M€ est financée à 100 % par l’État.
Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé ou Dira.fr.
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