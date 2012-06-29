Pont François Mitterrand - Fermeture les nuits du 2 au 6 juillet 2012
Des travaux de réfection de chaussée entraîneront la fermeture à la circulation du pont François Mitterrand :
- Chaque nuit de 21h00 à 6h00 du lundi 2 juillet 2012 au jeudi 5 juillet 2012 ;
- La nuit de 21h00 à 5h00 du jeudi 5 juillet 2012 au vendredi 6 juillet.
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- La rocade extérieure A630 au niveau de l’échangeur 21 sera fermée à la circulation. Les usagers, seront déviés par l’échangeur 21, voie sur berge sur jusqu’au giratoire du M.I.N. (Bordeaux) et retour par la voie sur berge jusqu’à l’échangeur 21 où ils accèderont à la rocade intérieure pour rejoindre leur destination.
- La bretelle de liaison de l’autoroute A631 vers la rocade extérieure RN230 dans l’échangeur 21 sera fermée à la circulation. Les usagers seront invités à suivre les panneaux de déviation mis en place.
- La rocade intérieure RN230 au niveau de l’échangeur 22 sera fermée à la circulation. Les usagers seront déviés par l’échangeur 22 puis par la rocade extérieure pour rejoindre leur destination.
Les usagers seront invités à emprunter la rocade dans l’autre sens pour rejoindre leur destination. Les itinéraires de déviation seront indiqués par les panneaux à messages variables de la rocade et par une signalisation fixe implantée en amont.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.56.87.74.00.
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