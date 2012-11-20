Pont d’Aquitaine : Travaux d’entretien et de maintenance

Afin de réaliser des travaux d’entretien, de maintenance et de contrôle du pont d’Aquitaine et de ses équipements, la circulation sera interdite sur la section de la rocade A630 comprise entre les échangeurs 2 (Croix Rouge) et 4 (Labarde), dans les deux sens, ainsi que sur les pistes cyclables dans cette section, chaque nuit de 21 h à 6h :

du mercredi 21 novembre 2012 au vendredi 23 novembre 2012