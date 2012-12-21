Pont d’Aquitaine : réparations urgentes dues aux fortes pluies de ces derniers jours
Les fortes pluies de ces derniers jours ont entraîné des dégradations de joints sur le Pont d’Aquitaine qui nécessitent des réparations urgentes. Afin de perturber le moins possible la circulation, l’intervention qui ne concerne que le sens extérieur se déroulera :
- du samedi 22 décembre à 21 heures au dimanche 23 décembre 2012 à 5 heures (neutralisation de deux voies, circulation sur une seule voie)
- le dimanche 23 décembre 2012 de 5 heures à 10 heures (neutralisation d’une voie, circulation sur deux voies).
Les usagers seront informés des conditions de circulation par les panneaux à messages variables de la rocade et une signalisation fixe implantée en amont. Ils sont invités à la plus grande vigilance pour respecter scrupuleusement les intervenants sur la route et la signalisation routière.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) se tient à la disposition des usagers pour tout renseignement complémentaire au 05 56 87 74 00.
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