Pont d’aquitaine : réparation d’urgence d’un joint de dilatation les 3 et 4 mars 2010

Mercredi 3 mars 2010 dans la matinée, un poids lourd a descellé et arraché un joint de dilatation sur voie de droite du pont d’Aquitaine, dans le sens Bordeaux vers Paris. Deux voies ont été neutralisées en matinée pour dégager le camion dont le réservoir a été percé. L’absence de joint a imposé ensuite de neutraliser la voie de circulation concernée.

Une réparation d’urgence est nécessaire.

L’intervention aura lieu mercredi 3 mars 2010 à partir de 20h00, après la pointe de trafic du soir. Pour assurer la sécurité des usagers et des intervenants pendant les travaux, les deux voies de droite dans le sens Bordeaux vers Paris sont neutralisées pendant les travaux, jusqu’à jeudi 4 mars 2010 à 6h00 : les usagers peuvent circuler sur la voie de gauche qui suffit à écouler le trafic de nuit en semaine.

Le béton supportant le joint métallique réparé doit sécher jusqu’en milieu d’après-midi pour résister à la charge de la circulation. La voie de droite dans le sens Bordeaux vers Paris doit rester neutralisée : les usagers peuvent circuler sur les deux voies de gauche. La voie de droite sera réouverte au plus tard à 17h00 le jeudi 4 mars 2010, pour le début de la pointe de trafic du soir.

Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont appelés à la plus grande prudence en empruntant le pont d’Aquitaine de la rocade de Bordeaux, notamment dans le sens Bordeaux vers Paris.

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