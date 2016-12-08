Pont d’Aquitaine : Prolongation de la fermeture d’une piste cyclable

Afin de terminer les travaux entrepris, la circulation peut-être interdite sur les pistes cyclables du pont d’Aquitaine reliant la rive gauche à la rive droite de la Garonne, sens intérieur (Bordeaux/Paris) du vendredi 9 décembre 2016 à 17h au vendredi 3 février 2017 à 17h :

les usagers sont alors déviés par la voie de service qui rejoint la piste cyclable le long de la rocade extérieure A630, ouverte à la circulation dans les deux sens. A la fin de la piste à double sens, les cyclistes déviés doivent marquer le stop et mettre pied à terre pour accéder au carrefour à faux de l’échangeur n°3 de Mireport.

Les cyclistes sont invités à la plus grande vigilance et au strict respect de la signalisation implantée.