Pont d’Aquitaine : Nouvelle fermeture pour travaux de maintenance

En raison de travaux de réparation urgents devant être réalisés sur le pont d’Aquitaine, la circulation sera interdite sur la section de la rocade A630 comprise entre les échangeurs 2 (Croix Rouge) et 4 (Labarde), uniquement dans le sens extérieur :

le week-end : du samedi 12 mars à 22h au dimanche 13 mars 2016 à 16h.



Des déviations seront mises en place. Les usagers sont invités à la plus grande vigilance pour respecter scrupuleusement les intervenants sur la route et la signalisation routière.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont invités à consulter le site internet Bison futé.