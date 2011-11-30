Pont d’Aquitaine : fermetures les nuits du 30 novembre au 1er décembre 2011 et du 1er au 2 décembre 2011
Afin de réaliser les travaux de maintenance, d’entretien, de contrôle et de réparation du pont d’Aquitaine et de ses équipements, la section de la rocade de Bordeaux entre les échangeurs n°2 (de la Croix-Rouge) et n°4 de Labarde sera fermée à la circulation dans les deux sens :
- du mercredi 30 novembre 2011 à 21h00 au jeudi 1er décembre 2011 à 6h00
- du jeudi 1er décembre 2011 à 21h00 au vendredi 2 décembre 2011 à 6h00.
Comme pratiqué habituellement lors des fermetures du pont à la circulation, les usagers seront invités à emprunter la rocade dans l’autre sens pour rejoindre leur destination, par l’échangeur n°2 pour les usagers de la rocade extérieure et par l’échangeur n°4 pour les usager de la rocade intérieure. Les itinéraires de déviation sont jalonnés par des panneaux à fond jaune.
Par ailleurs, afin de poursuivre et terminer les travaux de réfection du revêtement, la piste cyclable reliant la rive droite à la rive gauche de la Garonne, le long de la rocade extérieure (sens Paris/Bordeaux) reste fermée à la circulation jusqu’au vendredi 16 décembre 2011 à 17h00. Les cyclistes sont déviés par la piste cyclable reliant la rive gauche à la rive droite de la Garonne, le long de la rocade intérieure (sens Bordeaux/Paris), ouverte à la circulation à double sens.
Les usagers sont invités à la plus grande vigilance pour respecter scrupuleusement les intervenants sur la route et la signalisation routière.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement (Tél. 05.56.87.74.00).
Téléchargez le