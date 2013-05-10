Pont d’Aquitaine : Fermetures des pistes cyclables
La circulation peut-être interdite sur les pistes cyclables du pont d’Aquitaine reliant la rive gauche à la rive droite de la Garonne, dans chaque sens de circulation non simultanément du lundi 13 mai 2013 à 8h au vendredi 7 juin 2013 à 17h :
- dans le sens Bordeaux vers Paris :
- les usagers sont alors déviés par la voie de service qui rejoint la piste cyclable le long de la rocade intérieure A630, ouverte à la circulation dans les deux sens.
- dans le sens Paris vers Bordeaux :
- les usagers sont alors déviés par la voie de service qui rejoint la piste cyclable le long de la rocade extérieure A630, ouverte à la circulation dans les deux sens.
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