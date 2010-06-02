Pont d’Aquitaine - fermetures à la circulation

Engagés en 2009, les travaux de mise en sécurité nécessaires pour optimiser la sécurité des usagers et celle des intervenants lors d’opérations de maintenance et d’entretien du Pont se poursuivent en 2010 pour s’achever en fin d’année.

Les opérations d’approvisionnement à l’aide d’engins de manutention de forte capacité imposent d’interdire la circulation sur le pont d’Aquitaine pour garantir la sécurité des usagers et des intervenants.

Le pont d’Aquitaine sera fermé à la circulation dans les deux sens de circulation

du jeudi 3 juin à 21 heures au vendredi 4 juin à 6 heures.

Les usagers seront informés par les panneaux à messages variables et invités à emprunter la rocade dans l’autre sens pour rejoindre leur destination.

Par ailleurs, pour la sécurité des cyclistes et des intervenants pendant ces travaux de mise en sécurité, la piste cyclable le long de la rocade extérieure (sens Paris/Bordeaux) sera fermée du 4 juin au 26 juillet 2010. Les cyclistes seront déviés par la piste cyclable le long de la rocade intérieure (sens Bordeaux/Paris) dont chacune des voies sera affectée à un sens de circulation. La déviation sera balisée par une signalisation fixe adaptée que les cyclistes sont invités à respecter scrupuleusement pour leur sécurité.

Le district de Bordeaux est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.56.87.74.00.

Contacts presse :

Préfecture : Sophie BILLA - 05 56 90 60 18 / 06 07 62 05 99

DIRA : Jean-Pierre BEYNEIX - 05 57 81 65 13

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