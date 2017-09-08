Pont d’Aquitaine : fermeture pour travaux de maintenance
En raison de travaux de maintenance et d’entretien du pont d’Aquitaine, la circulation sera interdite dans les deux sens de circulation ainsi que sur les pistes cyclables sur la section de la rocade A630 comprise entre les échangeurs 2 (Lormont/Croix Rouge) et 4 (Bordeaux/Labarde) :
- du lundi 11 septembre 2017 à 21h00 au mardi 12 septembre 2017 à 6h00
- du mardi 12 septembre 2017 à 21h00 au mercredi 13 septembre 2017 à 6h00
Des déviations seront mises en place par la rocade intérieure et la rocade extérieure, via le pont François Mitterrand. Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.
Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont invités à consulter le site internet Bison futé.
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