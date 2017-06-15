Pont d’Aquitaine : Fermeture pour travaux de maintenance

En raison de travaux de maintenance et d’entretien du pont d’Aquitaine, la circulation sera interdite dans les deux sens de circulation, ainsi que sur les pistes cyclables entre les échangeurs 2 (Lormont-Croix Rouge) et 4 (Bordeaux-Labarde) :

du jeudi 15 juin 2017 2017 à 21h au vendredi 16 juin 2017 à 6h

du vendredi 16 juin 2017 à 21h au samedi 17 juin 2017 à 10h

Des déviations seront mises en place par la rocade intérieur et la rocade extérieur, via le pont François Mitterand. Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont invités à consulter le site internet Bison futé.

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